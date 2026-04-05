Padre Diego Jaramillo, del Minuto de Dios: “Me volví un personaje popular sin mayor mérito”

En su paso por Claro Oscuro, el padre Diego Jaramillo, quien lleva más de 30 años apareciendo en televisión, en frente del programa “El minuto de Dios”, recuerda cómo llegó al programa de TV más antiguo de Colombia. Habla, entre otras cosas, del retiro, la influencia del padre Rafaél García Herreros en su vida y de una charla reciente con Carlos Leheder, antiguo integrante del Cartel de Medellín y quien, en su momento, conectó a Pablo Escobar con García Herreros.