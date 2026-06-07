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07 de junio de 2026 - 07:02 p. m.

“Payo”, del Grupo Frontera: “Nuestras canciones no son solo para beber”

Adelaido “Payo” Solís III, vocalista principal del Grupo Frontera, habló sobre su cercanía con artistas colombianos como Morat y Carlos Vives, así como del significado de las canciones que componen.

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