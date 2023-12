Premio de Yo me llamo 2023: ¿cuánto se lleva el ganador?

‘Yo me llamo’ entregará un premio monetario a su ganador. A la final cada uno llega con una cifra diferente. Foto: archivo

En la recta final de “Yo Me Llamo” uno de los datos a tener en cuenta es con cuánto dinero llegan los cuatro finalistas a esta fase y cuánto se llevará e ganador del premio principal.

El dinero recogido actualmente por la mayoría de artistas ha sido ganado en retos ya realizados en el programa, estos son: Yo Me Llamo, Mano a Mano, original y Copia y Yo Te Reto.

¿Quiénes son los cuatro finalistas de ‘Yo me llamo’ y con cuánto dinero cuentan?

Los cuatro finalistas son actualmente: Carin León, quien fue entre los finalistas el segundo en haber sido premiado por Sinfoni. De igual forma, en tres momentos del show, este lo nombró como el ‘Mejor de la Noche’. Asimismo fue uno de los ganadores del reto Mano a Mano, cuando se enfrentó al doble de Jessi Uribe y quien en su momento prometió dar la mitad de esos 10 millones de pesos. Esto en cifras generales quiere decir que Carin llega con 32 millones de pesos al último capítulo.

Otro de los finalistas es Miguel Bosé, quien en su momento se coronó con el título del ganador en los Duetos Inmortales. de igual forma en otras tres ocasiones consiguió recibir el premio entregado por El Hada de la Afinación. Esto hace que el participante llegue a la final con 46 millones de pesos.

La tercera integrante que participará en la final de esta edición de “Yo Me Llamo” es Shakira quien llega a esta etapa de la competición con 53 millones de pesos. Esto después de haber sido nombrada “la mejor de la noche”. Sinfoni por su lado la nombró como la más destacada en dos oportunidades y de igual forma fue la victoriosa en el reto de “Original y copia”.

El último finalista y el que más dinero tiene en esta etapa de la competencia es: “Yo Me Llamo Luis Miguel” quien en este momento cuenta con la suma monetaria de 135 millones de pesos. El imitador de “El Sol de México” fue de los primeros concursantes en haber sido catalogado como uno de los mejores en la competencia por Sinfoni. Asimismo, tuvo la posibilidad de ganar el Mano a Mano ante el doble de “Yo Me Llamo Vicente Fernández”. De igual forma, al haber elegido el busto de “Yo Me Llamo Ángela Aguilar” el día que la eliminaron, Luis Miguel logró ser acreedor de 100 millones de pesos y ponerlo como el participante que más dinero tiene en el momento.

¿Cómo será la votación para escoger al ganador?

Desde el 7 de diciembre hasta e día 11 de ese mismo mes, los televidentes tuvieron la oportunidad de votar por el ganador de esta edición. Faltando 15 minutos para el final de la emisión se cerrarán las votaciones y toda se llevará a cabo en la página web de Caracol TV.

¿Cuánto se llevará el ganador?

Una vez se conozcan los resultados de la votación final, el ganador de lo que será la novena edición de esta temporada de ‘Yo Me Llamo’ 2023 se llevará el galardón del doble perfecto y recibirá la suma de 500 millones de pesos.

#YoMeLlamo | Votaciones Yo Me Llamo 2023: Paso a paso para apoyar en la gran Final a tu imitador favorito.👇 ¡Mira aquí el paso a paso para votar por tu favorito!https://t.co/lqkdc8gZ2U — Caracol Televisión (@CaracolTV) December 11, 2023