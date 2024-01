Junior Zamora, la nueva apuesta emergente de Spotify

Músico, compositor y cantante, en el encuentro “¿Qué nos dejó el paro nacional en Cali?” Los jóvenes sueñan una ciudad diferente, organizado por Colombia+20, en alianza con la Embajada de Alemania Telepacífico y la Universidad Icesi. Foto: Óscar Pérez

Con más de una década de trayectoria, el artista caleño Junior Zamora fue seleccionado por la plataforma sueca Spotify como uno de los artistas que impulsará por medio de sus listas del Viva Latino. Así lo anunció la compañía por medio de un comunicado el pasado 10 de enero, revelando a los integrantes del “Artists to watch” que se dividen en las categorías Viva Latino, Hot Country’s, Pop Rising’s, juniper’s, New Noise’s, R&B Rising’s, mint’s, Lorem’s y Most Necessary’s.

Le podría interesar: Channel Tres, el artista que se suma al show de Disclosure en Bogotá

Estos programas buscan visibilizar a los artistas emergentes de todos los géneros musicales y exponerlos a un público más global. El Viva Latino en específico busca impulsar el talento latino. Precisamente, una de las listas homónimas más exitosas del proyecto cuenta con más de catorce millones de seguidores. Por esta selección han pasado otras estrellas continentales como la argentina Emilia Mernes, la rapera Villano Antillano, la dominicana Tokischa y otros personajes que actualmente se posicionan como los rostros de la nueva representación Latinoamericana.

Este tipo de iniciativas son importantes para la consolidación de la industria musical tanto nacional como continental, ya que a medida que los artistas independientes consiguen más reconocimiento, es posible llegar a un público más amplio con distintos ritmos que internacionalmente no son conocidos, haciendo que la música sea más diversa y esté al alcance de todos.

Zamora se ha destacado por su desempeño en los últimos años, participando en festivales como el Megaland, el Festival Estéreo Picnic y Rock Al Parque. Además, con colaboraciones con artistas como Alcolirycoz y el productor Ovy On The Drums, ha logrado consolidar un público fiel que lo ha seguido en cada lanzamiento. Los ep’s Drama Volumen 1, 2 y 3 junto a su álbum Ego, son sus proyectos más maduros como solista, demostrando la construcción de su sonido, tan influenciado por el R&B, el pop latino y el blues.

Leer más: Black Pumas regresa a Colombia: fecha, lugar, boletas y más sobre el concierto

Para cerrar el año, el caleño lanzó la última edición de la tríada de Drama que cuenta con cuatro canciones, todas colaboraciones. Una de ellas junto a otras artistas emergentes. More (quien hace parte del cartel del FEP 2024) y Drea Dury, con una producción realizada por Good Vice Crew.