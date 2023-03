Shakira rompe 14 Récords Guinness con ‘BZRP Music Sessions, Vol. 53’

Los premios de la Academia tuvieron varios mensajes políticos detrás de sus ganadores y nominados. El reconocimiento a Michelle Yeoh y Ke Huy Quan, actores asiáticos, por sus papeles en la película “Everything Everywhere All at Once”, y al documental inspirado en la historia del opositor de Vladimir Putin, Alexéi Navalni, son ejemplo de ello.

Leer más