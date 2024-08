Leo: Que sus proyectos son muy complicados, le siguen diciendo… No importa, perseverará porque está vivo, tiene ilusiones. Además, usted es un hacedor, sus proyectos no se quedan en el aire, no resistiría la frustración. Varios, en cambio, consienten las ensoñaciones mientras el tiempo pasa y siguen hablando acerca de lo mismo, pero no hacen nada.

Foto: Archivo Particular