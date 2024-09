Sagitario: Al contrario de muchísimas personas que hacen malabares para llegar a fin de mes, su situación financiera es buena, pues usted no se idiotiza con los mensajes del mercado: no se atiborra de objetos inútiles para acumularlos hasta el techo del closet. El vacío no se llena; en cualquier momento se regresa al punto de partida con el fin de comenzar el círculo vicioso de nuevo. Controlar, entonces, su pulsión por las compras, que no es cosa menor, ha sido una Victoria.

Foto: Archivo Particular