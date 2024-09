Acuario: Lejos del mundanal ruido, usted ha hecho descubrimientos valiosos sobre sí mismo, los demás y el mundo; también ha cambiado su forma de vivir y ha encontrado tranquilidad, no total; para eso tendría que no ver ni oír nada, no correr el riesgo de vivir. De todas formas, necesita contrastar su visión personal con la de otros; sus puntos de vista podrían volverse anacrónicos entre las cuatro paredes del yo…

