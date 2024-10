ESCORPIÓN: Está pendiente de separar cosas en donde todo está revuelto y definir responsabilidades cuando todos hacen al mismo tiempo; la responsabilidad se diluye y nadie responde a las preguntas de quién dijo esto o quién hizo aquello, no se sabe. Algunas veces los enredos no pasan a mayores, pero otras veces producen serias complicaciones, si usted no interviene…

Foto: Archivo Particular