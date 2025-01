Piscis: En las últimas reuniones todas las personas se han expresado sobre distintos temas, usted no lo ha hecho. Familiarizados con su silencio no le piden que hable; saben que cede la palabra, no la arrebata. Reconoce cómo el que mucho habla, mucho yerra; ni los más inteligentes se escapan de esto; además, el pez muere por la boca. Su silencio muestra que no está tomando posiciones frente a nada, está pasando de agache: este es el lado oscuro de su silencio.

