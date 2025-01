Aries: Muchos no volvieron a opinar con el fin de evitar que bandos furiosos les caigan encima si no están de acuerdo, si no bajan la cabeza complacientes. Solamente opinan los de siempre, pues repiten lo que conviene y es aceptado por la mayoría; reciben felicitaciones y premios por acomodarse sin protestar; no generan controversia. Usted se ha sentido solo por decir lo que piensa.

Foto: Archivo Particular