GÉMINIS Usted no se puede quedar callado si pasan tantas cosas… No es disculpa que le disguste la confrontación, tampoco que la prudencia -norma de verdaderos sabios- lo obligue al silencio. Si habla frenará varios desmanes: esta es la mejor arma para contribuir a que su trabajo no se convierta en un campo de batalla y la cordura regrese. Velas naranjas, muchas velas naranjas, sin falta.

Foto: Archivo Particular