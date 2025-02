Libra: Qué alegadera desesperante e inútil, estimulada por algunos… Así los problemas, que deberían concentrar la atención responsable, no se tocan y las tonterías se mueven por el aire como pompas de jabón. Si se discutiera seriamente, se descubrirían los engaños y las manipulaciones, de los que todos somos víctimas. Para varios lo mejor es no pensar y seguir en lo mismo. No es su caso.

Foto: Archivo Particular