Leo: Se prometió a sí mismo no lastimar a otros con palabras punzantes y no engancharse en peleas inútiles. Ha visto cómo, por altercados que no valen la pena, se rompen lazos afectivos que después son muy difíciles de recomponer… Sin embargo, no puede seguir como una momia mientras se dicen barbaridades en medio de la confusión que anida en muchas mentes.

Foto: Archivo Particular