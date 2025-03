GÉMINIS: “Qué se ocultará en toda esa negrura”… Usted avanza a pesar del mal tiempo, de los pesimistas que aseguran que no estamos en el paraíso sino en el mismísimo infierno; a pesar también de que varios sostengan que no vale la pena hacer nada si al final ganan los poderosos, los corruptos, los buenos para nada. La incertidumbre no lo paraliza.

Foto: Archivo Particular