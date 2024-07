Virgo: Seguirá con sus proyectos sin importar el tiempo; si es más del planeado, no importa, no tiene afán. No quiere abandonarlos en la mitad del camino o en manos de otros, que después reclamarán la autoría. Ha descubierto cómo algunos que están de su lado, aparentemente, no son leales. Usted sabe quienes son…

Foto: Archivo Particular