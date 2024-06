Géminis: A modo de consolación usted dice que todo está al revés, lo cual no es excusa para no resolver sus problemas; la catarata ruge y es urgente encontrar soluciones, sin dejar que el tiempo pase… No sirve hablar sobre el futuro mientras en el presente ocurren toda suerte de calamidades, que no se arreglarán por arte de magia. En consecuencia, actuará el lunes a primera hora.

Foto: Archivo Particular