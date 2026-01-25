Logo El Espectador
Entretenimiento
Tarot de Mavé gratis del 26 de enero al 1 de febrero del 2026

Conozca qué le dice el Tarot sobre el amor, el dinero y la salud durante la semana del del 26 de enero al 1 de febrero del 2026.

Mavé
25 de enero de 2026 - 07:30 p. m.
ACUARIO: A varios les ha costado trabajo regresar a la rutina; cualquier pretexto es válido para echar globos. Usted empezó a sentir la presión del tiempo, la urgencia de tomar decisiones y aclarar el panorama; el tren arrancó a pesar de que le gustaría seguir contemplando el paisaje por la ventana de su casa. En palabras de Pablo Neruda: “Hoy de nuevo estoy vivo/ de nuevo/ te levanto, vida/ sobre mis hombros”. Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.
