Tarot de Mavé gratis de la semana del 23 al 29 de noviembre del 2025

Tarot de Mavé del 23 al 29 de noviembre de 2025: las cartas ya hablaron y traen mensajes profundos para tu camino. Esta semana las energías se mueven con fuerza, abriendo puertas, revelando verdades y guiándote hacia decisiones más conscientes. ¿Estás preparado para descubrir lo que el universo tiene reservado para ti?

Mavé
23 de noviembre de 2025 - 06:30 p. m.
Sagitario: De acuerdo con el As de bastos, se trata de tomar decisiones radicales; seguir con situaciones que no van a cambiar es perder el tiempo… Para quienes estimulan la duda y el miedo, en este momento es una locura arriesgarse en nuevos proyectos; no hay certezas ¿Se quedará aferrado a la rutina? Esta es la cuestión. Una vela naranja durante los siete días de la semana, sin falta.
Foto: Archivo Particular

