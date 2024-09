Tarot de Mavé gratis: lectura de cartas del 1 al 7 de septiembre

El amor, el dinero y la salud durante la primera semana de septiembre, según el Tarot. Foto: Archivo Particular

Tarot para Virgo

Positivismo tóxico, así se llama cuando lo inaceptable se convierte en maravilla, cercenando el pensamiento crítico; para usted esto es inconsciencia pura. La idea tampoco es desconocer lo bueno que hay en el ambiente, de manera que lo negativo estreche el círculo, hasta la asfixia, para anunciar que todo está perdido sin remedio, lo que usted no comparte, no es catastrofista.

Tarot para Libra

Usted sigue a favor de que en su trabajo todo se haga con mayor compromiso, se responda por los errores y se corrija el rumbo, pero sus palabras no tienen eco, a juzgar por el desarrollo de los acontecimientos: está el riesgo de volver atrás, bienvenidos al pasado. No hay autocrítica; sobra la argumentación, siempre a mano, para no aceptar que las cosas salen mal y el barco va zarandeado por las olas.

Tarot para Escorpión

Sus proyectos no avanzan y no es por indisciplina, eso no está permitido en su código perfeccionista; es a causa de la realidad. Usted no puede empecinarse tercamente, corre el riesgo de chocar contra el acantilado. Será una prueba de paciencia aceptar que debe aplazar sus grandes proyectos para dedicarse a las pequeñas cosas. El acumulado de las pequeñas cosas no resueltas mata cualquier iniciativa genial.

