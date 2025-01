Tarot de Mavé gratis: lectura de cartas del 12 al 18 de enero

Esta es la lectura de cartas del 12 al 18 de enero. Foto: Archivo Particular

Tarot para Libra

Su Tarot empieza con el As de oros, un disco amarillo brillante que obliga a cerrar los ojos; abre caminos… Usted salió por fin de encierros emocionales con plena conciencia de por qué estuvo allí y de por qué no quiere estar más allí. Es clara su necesidad de tener nuevos y mejores amigos. Está a tiempo para encontrarlos.

Tarot para Escorpión

Para algunos usted no olvida las ofensas; insinúan que es rencoroso. Estas insinuaciones lo han puesto a pensar… Se reconoce como una persona sensible, a quien las agresividades y patanerías le duelen; también considera que se volvió normal pedir perdón: esta palabra corre el peligro de quedar hueca; ya está sonando así. Y como piensa que eso de perdonar es serio, se toma su tiempo.

Tarot para Sagitario

Algunos están descubriendo con asombro que usted es rebelde… La realidad es que se ha rebelado siempre; no ha sido obediente, no ha comido cuento y se ha enfrentado con valor a dogmas de fe y formalidades de familiares y amigos que pretendían volverlo una persona bien portada, otra más en el rebaño dócil. No ha sido así, no será así.

