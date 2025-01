Tarot de Mavé gratis: lectura de cartas del 12 al 18 de enero

Esta es la lectura de cartas del 12 al 18 de enero. Foto: Archivo Particular

Tarot para Capricornio

Ante la magnitud de los problemas se entiende que muchos no quieran ver ni oír y se refugien en una burbuja; cuando salgan de allí podrían estrellarse contra la muralla… Usted tiene razón al considerar que el optimismo exagerado no es la vía, pero su pasividad se volvió extrema. Necesita actuar. Hay un dicho japonés que dice: “El tiempo y la marea no esperan a nadie”.

Tarot para Acuario

La sensación que produce el año nuevo airea su mente. No quiere referirse a los mismos problemas que no tienen solución, al menos por ahora; más adelante se verá… Usted lleva varios días en los que se ha despertado a medianoche y las mortificaciones no han dado vueltas en su cabeza, como le estaba ocurriendo desde hace meses. Esta es una buena señal.

Tarot para Piscis

En las últimas reuniones todas las personas se han expresado sobre distintos temas, usted no lo ha hecho. Familiarizados con su silencio no le piden que hable; saben que cede la palabra, no la arrebata. Reconoce cómo el que mucho habla, mucho yerra; ni los más inteligentes se escapan de esto; además, el pez muere por la boca. Su silencio muestra que no está tomando posiciones frente a nada, está pasando de agache: este es el lado oscuro de su silencio.

