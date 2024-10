Tarot de Mavé gratis: lectura de cartas del 13 al 19 de octubre

Conozca qué le dice el Tarot sobre el amor, el dinero y la salud. Foto: Archivo Particular

Tarot para Libra

Usted trata de identificar sus sentimientos; ocupa buena parte de su tiempo en esta disciplina analítica en la que también aclarará lo que siente con respecto a otras personas, con quienes está ligado emocionalmente, a veces con cariño verdadero y otras… En definitiva, averiguará qué sienten usted y los demás, no puede seguir en la ignorancia emocional.

Tarot para Escorpión

Está pendiente de separar cosas en donde todo está revuelto y definir responsabilidades cuando todos hacen al mismo tiempo; la responsabilidad se diluye y nadie responde a las preguntas de quién dijo esto o quién hizo aquello, no se sabe. Algunas veces los enredos no pasan a mayores pero otras veces producen serias complicaciones, si usted no interviene…

Tarot para Sagitario

Usted tiene a mano un listado de cosas para que no se le olviden. Hasta donde recuerda no retiene números telefónicos ni fechas patrias o de cumpleaños; recuerda, eso sí, eventos cruciales que han partido su vida en antes y después. Con una memoria de elefante recrea el fondo, la substancia, lo decisivo; no importa que se olvide de un montón de tonterías.

