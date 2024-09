Tarot de Mavé gratis: lectura de cartas del 15 al 21 de septiembre

Conozca lo que le deparan las cartas para esta semana. Foto: Archivo Particular

Tarot para Virgo

Le tiene miedo a cualquier enfermedad; sigue las recomendaciones sanitarias, con la expectativa de vivir cien años, que ojalá no sean de soledad… La salud mental es clave: cómo enfrentar el presente y el futuro, las telarañas de los prejuicios, la caja de las obsesiones, el abismo al que conduce el miedo, la desilusión… Su salud física y mental le preocupa.

Tarot para Libra

Es inevitable… Con todo lo que pasa el optimismo se agota; persistir en éste, ignorando la realidad, es cosa de locos… Más allá de la inflación y la movilidad, su preocupación es mantener el entusiasmo con el fin de estar bien, sin claudicar. A pesar de todo, para usted sigue teniendo sentido habitar en este mundo, herido de muerte por la insensatez y la violencia.

Tarot para Escorpión

Muchos cuestionan su obsesión por el trabajo, no puede hacer nada más, no tiene tiempo. Se sorprenden al ver cómo su entrega total le produce alegría. Usted pertenece a la minoría que recibe con agrado la llegada del lunes, el primer día de la semana; no se queda en la cama, entre la pereza y el desespero, con cualquier excusa para no levantarse. Le apasiona lo que hace y en esto radica la diferencia.

Conozca qué dice su tarot para esta semana haciendo clic aquí