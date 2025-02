Tarot de Mavé gratis: lectura de cartas del 16 al 22 de febrero

Conozca qué le dice el Tarot sobre el amor, el dinero y la salud durante la semana del 16 al 22 de febrero. Foto: Archivo Particular

Tarot de Tauro

Está reconociendo su ingenuidad… Usted creía en las buenas intenciones de los demás; no le pondrían zancadilla ni se le acercarían, zalameros, para manipularlo como una marioneta. Descubrir la verdadera cara de algunas personas lo ha conmocionado. Lo bueno es que se despabiló y reaccionó para defenderse en un “mundo humano, demasiado humano”.

Tarot de Géminis

Algunos conocidos, muy exigentes, le han preguntado con insistencia qué más hará, como si no hiciera lo suficiente. En lugar de estimularlo, lo presionan y lo ponen en el banquillo. Usted se está dando cuenta de que estas personas, aparentemente preocupadas e inofensivas, son irritantes. Esta semana les cerrará el espacio, no podrán decirle nada.

Tarot de Cáncer

En medio de este presente caótico su ofuscación va in crescendo… Está indicando, a veces con rudeza, lo que se debe hacer y punto; no está escuchando a sus interlocutores. Algunas personas, llenas de razón, le dirán que en el panorama ya hay demasiados exponentes de intransigencia y terquedad; no hace falta uno más. Y le dirán esto con el ánimo de que usted controle su exasperación creciente.

