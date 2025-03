Tarot de Mavé gratis: lectura de cartas del 16 al 22 de marzo

Esto le dice el Tarot sobre el amor, el dinero y la salud durante esta semana. Foto: Archivo Particular

Tarot para Virgo

De pronto el medio día se vuelve media noche y su ánimo se oscurece… Usted está exagerando sus problemas, al borde de una crisis de nervios, como si estuviera en un callejón sin salida. Esta semana verá las cosas desde otra óptica, con una perspectiva sana; no está encerrado en una caja fuerte ni condenado a cien años de soledad; sus problemas no significan la muerte.

Tarot para Libra

Tiene ganas de viajar para no quedarse entre cuatro paredes y oír noticias alegres, que no sean sombras nada más… Sería fantástico pasear por canales rodeados de flores y árboles que dan sombra; visitar castillos como el de Elsinor en Dinamarca, el castillo de Hamlet; estar en un refugio de alta montaña y ver el mar, siempre el mar. Por ahora tiene que resolver sus problemas; no dan espera.

Tarot para Escorpión

Millones de personas conectadas a distintos artefactos sin darse cuenta de nada alrededor; la inteligencia artificial determinando el mundo y la forma de habitar en este; el poder y el dinero como la medida de todo; conseguirlos es lo único que justifica la existencia de muchos, lo demás no vale. Además, la naturaleza maltratada y agotada… En contraste con este panorama sombrío, la semana que empieza será luminosa.

