Tarot de Mavé gratis: lectura de cartas del 18 al 24 de agosto

El amor, el dinero y la salud durante la tercera semana de agosto, según el Tarot. Foto: Archivo Particular

Tarot para Tauro

Tendrá nuevas propuestas laborales… Lo primero que se debería preguntar, según algunas personas, es si estas le convienen por razones económicas, de comodidad, etcétera… Usted se debería preguntar, más bien, si están de acuerdo con lo que quiere hacer, con su verdadera vocación. Si es así, dichas propuestas son bienvenidas, de lo contrario…

Tarot para Géminis

De nuevo, se queja por lo que sucede: es insólito, descarado, lo mismo de siempre. Los días transcurren entre quejas… De acuerdo con el seis de bastos del Tarot, usted tiene la opción de hacer lo que pueda con energía y coraje -los tiene de sobra-, para cambiar las cosas. “No estamos condenados a cien años de soledad, tenemos una segunda oportunidad sobre la tierra”.

Tarot para Cáncer

Aunque no lo crea… Algunas personas le tienen envidia… Por esta fea razón no se alegran con sus éxitos. No debería ser así, pero estamos en el mundo real; se trata de personas de carne y hueso, no son ángeles con enormes alas extendidas que vuelan como cóndores… Estas personas hacen feos comentarios y cuando no, se callan… Y lo mejor es no hacerles caso ¿No le parece?

