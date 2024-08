Tarot de Mavé gratis: lectura de cartas del 18 al 24 de agosto

El amor, el dinero y la salud durante la tercera semana de agosto, según el Tarot. Foto: Archivo Particular

Tarot para Leo

Usted tiene conversaciones afectivas pendientes, son las más difíciles; necesita aclarar lo sucedido en el pasado y disculparse, las heridas no han sanado… Algunas relaciones no se recompondrán, no se pueden unir los hilos rotos… Lo importante es confirmar para sí mismo y los demás que siente lo sucedido, nunca ha tenido intención de dañar a otros.

Tarot para Virgo

Usted siente en carne viva todo lo que pasa; el mundo está en átomos volando y huele a pólvora. Le dan ganas de taparse los ojos y los oídos para no oír ni ver y salvarse de la tribulación; su cuerpo y su mente se conmocionan, se remece a fondo. Varios, en cambio, pasan imperturbables ante los horrores y las maravillas.

Tarot para Libra

Está en riesgo de sufrir un burnout, como se conoce al estrés laboral… Vencerá, entonces, la quietud que había dejado de ser prudencia para convertirse en parálisis; tenía los brazos caídos, no podía hacer nada. Necesita dar el paso, cambiar. De acuerdo con el siete de oros del Tarot, usted seguirá adelante, asumirá lo que venga.

Conozca qué dice su tarot para esta semana haciendo clic aquí