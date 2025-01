Tarot de Mavé gratis: lectura de cartas del 19 al 25 de enero

Esta es la lectura de cartas del 19 al 25 de enero. Foto: Archivo Particular

Tarot para Aries

Muchos no volvieron a opinar con el fin de evitar que bandos furiosos les caigan encima si no están de acuerdo, si no bajan la cabeza complacientes. Solamente opinan los de siempre, pues repiten lo que conviene y es aceptado por la mayoría; reciben felicitaciones y premios por acomodarse sin protestar; no generan controversia. Usted se ha sentido solo por decir lo que piensa.

Tarot para Tauro

Este año 2025 empezó con huracanes de fuego que arrasan con todo, multitudes de niños, mujeres y hombres que sufren persecuciones y carencias, jefes del mundo que reconfiguran el mapa de la guerra y suscriben alianzas de expansión y dominio. A pesar de todo, usted siente que en este año habrá luz en el túnel para frenar tanta destrucción. Ojalá.

Tarot para Géminis

Usted ha sostenido que las relaciones amorosas tienen razón de ser en la medida en que no coarten la libertad y a pesar de las inevitables disputas logren acuerdos con humor y sensatez. Ha sostenido que si aparece el aburrimiento como una condena y si el miedo a decir lo que se piensa obliga a callar, en ese momento algo está mal en la práctica del amor. Ha sostenido…

