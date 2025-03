Tarot de Mavé gratis: lectura de cartas del 2 al 8 de marzo

Conozca qué le dice el Tarot sobre el amor, el dinero y la salud durante la semana. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tarot para Géminis

“Qué se ocultará en toda esa negrura”… Usted avanza a pesar del mal tiempo, de los pesimistas que aseguran que no estamos en el paraíso sino en el mismísimo infierno; a pesar también de que varios sostengan que no vale la pena hacer nada si al final ganan los poderosos, los corruptos, los buenos para nada. La incertidumbre no lo paraliza.

Tarot para Cáncer

Los arrogantes siguen… Hablan sin parar; si oyeran lo que dicen tendrían que callarse ante tantas ocurrencias. Miran con desdén, hacen una mueca en la boca que los afea y dividen al mundo en buenos y malos, perdedores y ganadores. Los arrogantes están convencidos de su belleza, ingenio y poder sin límite. Algunos se intimidan frente a estos “titanes gigantes”, usted no.

Tarot para Leo

Muchos no se mueven hasta que usted señale el camino. Sus actuaciones producen óptimos resultados, independientes de la corriente que en medio de piedras, palos y restos de árboles arrastra a la mayoría. Se dirige a la meta sin mirar atrás; es consciente de que si lo hace se convertirá en una estatua de sal.

Conozca qué dice su tarot para esta semana haciendo clic aquí