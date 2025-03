Tarot de Mavé gratis: lectura de cartas del 2 al 8 de marzo

Conozca qué le dice el Tarot sobre el amor, el dinero y la salud durante la semana. Foto: Archivo Particular

Tarot para Sagitario

Usted está en paz con el pasado, agradecido con lo vivido, no se arrepiente de nada. Está atento al presente, al paso de cada día, y piensa en el futuro con escepticismo; no es optimista… Como prueba de su madurez anota que no está acariciando ilusiones que después se vuelven globos al aire. Tiene los pies en la tierra.

Tarot para Capricornio

Sostiene que en su trabajo se pierde el tiempo en discusiones eternas; se habla mucho, pura cháchara, no se llega a nada, qué cansancio… Si se hicieran cosas en lugar de continuar debatiendo sobre lo sabido, el progreso sería notable… Sentarse a hablar durante horas y horas alrededor de una mesa redonda, se volvió un vicio, del que es muy difícil salir… Velas rojas, muchas velas rojas.

Tarot para Acuario

Usted está encontrando defectos en todos y en todo… Reconoce que su comportamiento es neurótico, por lo que busca estar solo, como si estuviera en una cartuja. Confía en que si mira el paisaje, los árboles, las plantas y el cielo azul y blanco, en actitud de meditación, en contacto consigo mismo, recuperará la tolerancia. Tendrá muchos ratos de soledad por el bien propio y de todos.

