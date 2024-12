Tarot de Mavé gratis: lectura de cartas del 22 al 28 de diciembre

Esta es la lectura de cartas del 22 al 28 de diciembre. Foto: Archivo Particular

Tarot de Piscis

Su relación amorosa ha pasado por algunas tempestades… Se ha esforzado con el fin de que las discusiones aterricen en tierra buena y no se pierdan en reclamos y silencios; el malestar sigue, algo no está bien… De acuerdo con su único arcano del Tarot, el caballo de copas, lo que corresponde es enfrentar el derrumbe para volver a creer ¿No le parece?

Tarot de Aries

Usted está agradecido por los días que se abrieron como un abanico y por las noches de paz, hubo varias. Está agradecido por los buenos amigos, aunque sean pocos, y por el amor que lo ha puesto ante la posibilidad de arriesgarse de nuevo para vivir otra historia. “El amor que mueve el sol y las otras estrellas”, como dice Dante en la Divina Comedia.

Tarot de Tauro

Vacaciones: aglomeraciones en buses, trenes y aeropuertos, personas que dejan atrás las preocupaciones para estar en el campo, en el mar o en su casa, sin horarios. Usted, sin embargo, seguirá trabajando, haciendo caso omiso de ruegos y regaños para que no lo haga. Su trabajo es una pasión, no es una esclavitud; no es solo sudor en la frente.

