Tarot de Mavé gratis: lectura de cartas del 22 al 28 de diciembre

Tarot de Géminis

¿Mantiene sus opiniones por no aceptar que puede equivocarse? Después de reflexionar sobre este punto, concluirá que sigue en sus afirmaciones por coherencia; cree en las ideas que expone y defiende, aunque sean impopulares. Esto habla muy bien de usted; es fiel a sí mismo a pesar de las presiones abiertas y veladas con el fin de que piense de x o y manera. El mundo se parece a un teatro de marionetas…

Tarot de Cáncer

En su trabajo no logrará consensos ni siquiera en estos días de novenas, encuentros felices, francachelas y comilonas. Sigue el encarnizamiento de un lado y otro, la lluvia de insultos cae como granizo, las mentiras se dicen sin vergüenza y además circula la idea de que para lograr el fin se pueden tomar atajos. Lo que usted ha visto…

Tarot de Leo

Usted no es como el rey Midas; no aspira a que todo lo que toque se convierta en oro, lo material no es lo único que lo mueve… Sin embargo, en su trabajo necesita abordar el farragoso tema del dinero. Su malestar aumenta, está inconforme, no recibe una retribución justa por lo que hace. Se atreverá a decir esto claramente antes de terminar el año. No morirá en el intento.

