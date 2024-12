Tarot de Mavé gratis: lectura de cartas del 22 al 28 de diciembre

Esta es la lectura de cartas del 22 al 28 de diciembre. Foto: Archivo Particular

Tarot de Virgo

El ruido de las cosas al caer, los pitos de los carros, mujeres y hombres que gritan para hacerse notar y hasta las carcajadas del vecino que se cuelan por la pared a media noche. Además, el ruido de las pugnas de tantas figuras públicas que piensan y dicen necedades. Para huir de tanto ruido usted buscará el silencio en el verde de la naturaleza. Como dice el poema de María Mercedes Carranza: “Sí, solo el verde/es lindo el verde/sí, el verde es lindo/claro el verde/sí, el verde”.

Tarot de Libra

De acuerdo con el nueve de copas del Tarot, usted está satisfecho con su vida; quiere seguir con sus proyectos, cada día los encuentra más válidos; también ha alcanzado madurez emocional, está preparado para los temblores de la vida… De pronto, hay algo que sí le gustaría hacer: el próximo año quisiera viajar más por pueblos vecinos y ciudades lejanas; ha estado muy quieto, en el mismo lugar.

Tarot de Escorpión

De acuerdo con el nueve de espadas del Tarot, usted dice que no es celoso… Sin embargo, frases dichas en voz baja, pasos que no reconoce al minuto y el teléfono que timbra fuera de la costumbre; todo esto lo pone en guardia ante la posibilidad de que alguien pueda inmiscuirse en su vida y amenazar su estabilidad emocional. No hay nada que justifique sus sospechas, es su mente desbocada.

