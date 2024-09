Tarot de Mavé gratis: lectura de cartas del 22 al 28 de septiembre

Conozca lo que le deparan las cartas para esta semana. Foto: Archivo Particular

Tarot para Sagitario

Usted está pasando demasiado rápido por asuntos que requieren su atención, deja cabos sueltos. Cae en la trampa de confiar en la mano del destino, esperar a que el tiempo solucione los problemas ¿Pasar otro año en el limbo, en el límite de la negligencia, por pura pasividad? El dos de espadas del Tarot hace la pregunta.

Tarot para Capricornio

De acuerdo con el ocho de bastos, al revés, su relación con el trabajo es ambivalente: entre el gozo y el sufrimiento. Usted se desempeña muy bien -muchos lo reconocen- pero el padecimiento constante daña sus nervios y también los de quienes -los más cercanos- absorben su inconformidad, porque todo está muy mal… Quienes lo oyen afirman que exagera lo malo ¿Qué piensa?

Tarot para Acuario

Lejos del mundanal ruido, usted ha hecho descubrimientos valiosos sobre sí mismo, los demás y el mundo; también ha cambiado su forma de vivir y ha encontrado tranquilidad, no total; para eso tendría que no ver ni oír nada, no correr el riesgo de vivir. De todas formas, necesita contrastar su visión personal con la de otros; sus puntos de vista podrían volverse anacrónicos entre las cuatro paredes del yo…

