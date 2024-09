Tarot de Mavé gratis: lectura de cartas del 22 al 28 de septiembre

Conozca lo que le deparan las cartas para esta semana. Foto: Archivo Particular

Tarot para Géminis

De acuerdo con el seis de copas del Tarot, usted es respetuoso y considerado con el prójimo. No puede ser de otra manera; no pierde la esperanza de vivir en una sociedad civilizada… En teoría todo está muy bien, no puede estar mejor, pero en la práctica los hechos incontrovertibles dicen lo contrario: estamos cerca de la barbarie.

Tarot para Cáncer

Usted ha aplazado sus sueños, no los ha cancelado; en cualquier momento del día aparecen en su mente. Y los repasa, son el motivo para seguir; le dan alas con el fin de avanzar por el camino árido, sin tropezarse con las piedras que dificultan el paso. Este año ha aplazado varios sueños -tres por lo menos-, a la espera de mejores días, que seguramente llegarán.

Tarot para Leo

Entre el 8 de septiembre y el ocho de octubre se celebra en China el “Festival de la luna”, una fiesta alegre y multitudinaria que propicia encuentros familiares y renueva la confianza en que los rayos de la luna finalmente desterrarán la oscuridad, ese manto negro que cubre el planeta. Invocando esta costumbre milenaria, su Tarot le recuerda la importancia de celebrar la vida.

