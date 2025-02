Tarot de Mavé gratis: lectura de cartas del 23 de febrero al 1 de marzo

Conozca qué le dice el Tarot sobre el amor, el dinero y la salud durante la semana. Foto: Archivo Particular

Tarot para Géminis

Varios ambientes en los que usted se mueve carecen de humor; las conversaciones en un lenguaje formal son larguísimas y aburridísimas, hay innumerables bostezos y el ambiente por tanto ceremonial se vuelve risible… Usted preferiría que todo fuera natural, relajado; así las cosas funcionarían y se lograrían las metas. Estos ambientes que frecuenta son pura comedia.

Tarot para Cáncer

No le gusta repetir sus observaciones; le tiene aversión a la cantaleta. Sin embargo, en su trabajo, a espaldas de lo acordado, algunos tergiversan sus palabras a conveniencia, de manera que usted acaba como responsable de que las cosas se hagan al revés. Con el fin de evitar estas maniobras tergiversadoras hablará clarísimo el jueves.

Tarot para Leo

Se prometió a sí mismo no lastimar a otros con palabras punzantes y no engancharse en peleas inútiles. Ha visto cómo, por altercados que no valen la pena, se rompen lazos afectivos que después son muy difíciles de recomponer… Sin embargo, no puede seguir como una momia mientras se dicen barbaridades en medio de la confusión que anida en muchas mentes.

