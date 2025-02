Tarot de Mavé gratis: lectura de cartas del 23 de febrero al 1 de marzo

Conozca qué le dice el Tarot sobre el amor, el dinero y la salud durante la semana. Foto: Archivo Particular

Tarot para Piscis

Usted no quiere seguir a tientas entre la neblina. Dejará el ímpetu por avanzar a la espera de que el panorama cambie. Reflexionará sobre este presente turbulento que se vive en varios puntos del planeta: lo que ocurre hace dudar de la inteligencia humana. La pausa que propondrá en su trabajo es urgente para buscar salidas.

Tarot para Aries

En algunos grupos su actitud crítica es intolerable; se ha sentido solo, arando en el desierto… Las cosas marchan divinamente hasta que usted llega y sus observaciones desbaratan todo. Esta semana le darán la razón: ha anticipado con increíble lucidez mucho de lo que hoy está ocurriendo en el mundo.

Tarot para Tauro

Tus proyectos marchan bien. Si su equipo no hubiera contado con su guía y buen ejemplo no habría llegado el triunfo. Usted no seguirá la costumbre de recibir, entre discursos y flores, las felicitaciones a nombre propio, como si todo se debiera a su genialidad. Reconocerá el compromiso y persistencia de sus compañeros así como algunos empujones favorables del destino.

