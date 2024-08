Tarot de Mavé gratis: lectura de cartas del 25 al 31 de agosto

El amor, el dinero y la salud durante la última semana de agosto, según el Tarot. Foto: Archivo Particular

Tarot para Virgo

Usted piensa en personas a quienes no oía ni veía desde hace mucho tiempo y aparecen; la luna llena que observa por la ventana trae un mensaje en clave; la planta que se había secado tiene una flor… Estos son buenos augurios, hay sorpresas, no llueve todos los días. En palabras de Piedad Bonnett: “Somos azar. Somos causas y efectos. Voluntad, pero también destino”.

Tarot para Libra

Recordar, en eso está… Sorprendido con la claridad que tienen sus recuerdos cuando se engarzan y forman una cadena apretada de sucesos. Recuerda cosas que creía olvidadas, pero estaban escondidas en el fondo de su memoria y salen a la superficie… El pasado como un camino recorrido que no se repite, la nostalgia. En su caso, hay gratitud por todo lo vivido.

Tarot para Escorpión

Da vueltas tratando de terminar los proyectos empezados, pero recurre a cualquier pretexto como evasión… Muchos que antes lo ayudaban y le daban fuerza para perseverar en sus objetivos ya no lo hacen; no entienden que usted se distraiga con asuntos, que en ningún caso son razones de peso. En fin, no puede perder el tiempo, la vida está pasando demasiado rápido; cierra los ojos y ya es mañana.

