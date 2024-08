Tarot de Mavé gratis: lectura de cartas del 25 al 31 de agosto

El amor, el dinero y la salud durante la última semana de agosto, según el Tarot. Foto: Archivo Particular

Tarot para Sagitario

Dentro de los prejuicios que le inculcaron está el miedo a la soledad como un vacío muy grande, una tortura… Usted le está encontrando ventajas a la soledad; le está permitiendo, por ejemplo, conocerse a fondo, al margen de opiniones ajenas que intentan moldearlo a imagen y semejanza de otros. Como dice la canción: “Hola soledad no me extraña tu presencia, ven que vamos a charlar, esta noche te esperaba”.

Tarot para Capricornio

Todos los días más violencia y asesinatos de personas inocentes, da miedo… En el mundo continúan las guerras, la barbarie que no tiene nombre, los llamados a la paz se olvidan, muertos aquí y allá ensombrecen las noticias de la noche y después hay que amanecer en otro día, lunes o jueves, que seguirán en lo mismo… Y usted se vuelve a preguntar en medio del espanto ¿Si el mundo seguirá igual en el futuro?

Tarot para Acuario

Está protestando ante quienes lo consideran un tonto de capirote y creen que lo pueden manipular a punta de engaños… Usted persiste en su ideal de una sociedad civilizada en la que se cumpla el mandamiento de no hacer al otro lo que no se quiere para sí mismo. En fin, mientras el atropello esté a la orden del día, usted seguirá protestando, no es un mueble, se indigna.

