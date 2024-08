Tarot de Mavé gratis: lectura de cartas del 25 al 31 de agosto

El amor, el dinero y la salud durante la última semana de agosto, según el Tarot. Foto: Archivo Particular

Tarot para Géminis

En competencia feroz y constante, cerrando el paso, listos a ponerle zancadilla al compañero, opacarlo para que no brille y señalar cualquier error, de zarpazo en zarpazo, así pasan los días… Los manuales de convivencia son letra muerta, la palabra compañerismo no significa nada. Por eso usted sostiene que así no se puede trabajar en equipo.

Tarot para Cáncer

Últimamente ha pensado que hay personas a quienes se debería ignorar; hacen daño con sus comentarios malosos, intoxican el ambiente. A dichas personas se les debería ignorar por completo y darles paso a quienes de manera silenciosa y anónima contribuyen con su esfuerzo diario a que la rueda de la vida no se pare. Estos últimos son los verdaderos héroes, usted entre ellos.

Tarot para Leo

Que sus proyectos son muy complicados, le siguen diciendo… No importa, perseverará porque está vivo, tiene ilusiones. Además, usted es un hacedor, sus proyectos no se quedan en el aire, no resistiría la frustración. Varios, en cambio, consienten las ensoñaciones mientras el tiempo pasa y siguen hablando acerca de lo mismo, pero no hacen nada.

Conozca qué dice su tarot para esta semana haciendo clic aquí