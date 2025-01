Tarot de Mavé gratis: lectura de cartas del 26 de enero al 1 de febrero

Esta es la lectura de cartas del 26 de enero al 1 de febrero. Foto: Archivo Particular

Tarot para Tauro

Según el seis de bastos del Tarot, no lo han tenido en cuenta para tomar decisiones que debieron considerar su parecer; algunos con temor a que les haga competencia y los opaque lo volvieron invisible. En el mundo real, de envidias y bajezas, esto pasa, pero toma impulso y hace más daño si las personas optan por la pasividad y no se defienden ¿Qué piensa?

Tarot para Géminis

Usted no se puede quedar callado si pasan tantas cosas… No es disculpa que le disguste la confrontación, tampoco que la prudencia -norma de verdaderos sabios- lo obligue al silencio. Si habla frenará varios desmanes: esta es la mejor arma para contribuir a que su trabajo no se convierta en un campo de batalla y la cordura regrese.

Tarot para Cáncer

Ve con claridad el trasfondo de los problemas para bien de todos; superó el bloqueo que había minado su creatividad… Esto debido al descanso contemplativo de fin de año, mirando el paisaje con libertad de pensamiento y también a que las situaciones críticas le abren la mente. Y como en este momento hay varias, usted salió del adormilamiento mental.

