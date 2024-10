Tarot de Mavé gratis: lectura de cartas del 6 al 12 de octubre

Conozca lo que le deparan las cartas para esta semana. Foto: Archivo Particular

Tarot para Aries

Ha hecho concesiones para mantener la armonía familiar, que el orden no se altere. Y se volvió normal; ahora todo es su responsabilidad, los demás son como son y hacen lo que a bien tengan; es más, le reclaman por no contribuir lo suficiente para mantener la unidad familiar. Entre tanta confusión usted es el consciente, sin duda.

Tarot para Tauro

Necesita estar en “silencio e incesante introspección” para no repetir lo que dicen todos, no anunciar catástrofes que desaten el miedo y no divulgar teorías falsas, etcétera. Usted no puede seguir como un manojo de nervios, sube las cejas, alza la voz, señala con el dedo izquierdo, se descontrola. No puede parecerse a los energúmenos que andan locos por ahí.

Tarot para Géminis

Y todo gracias al amor… El amor es la clave de su vitalidad y alegría; es también el motor que lo conduce al éxito de sus proyectos. El amor confirma cómo estar en este mundo es placentero, no es sobrevivir en un valle de lágrimas. Gracias al amor, los seres humanos no se sienten perdidos ni solos, como en su caso. Y todo gracias al amor.

Conozca qué dice su tarot para esta semana haciendo clic aquí