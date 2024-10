Tarot de Mavé gratis: lectura de cartas del 6 al 12 de octubre

Conozca lo que le deparan las cartas para esta semana. Foto: Archivo Particular

Tarot para Libra

Ha reflexionado sobre cosas que no marchan, el tiempo ha pasado y no mejoran. Le corresponde, entonces, liberarse de tanta complicación, tomar decisiones… Y lo hará con la seguridad de no dar ni un paso atrás a pesar de que algunas personas cercanas no estén de acuerdo. No será la primera vez. Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Escorpión

Todos esperan que usted finalice las discusiones, lo cual hace muy bien: elabora un resumen substancioso y expone las conclusiones con fidelidad a lo que se discutió. La clave es que escucha desprevenidamente, no se inclina para uno u otro lado. Su responsabilidad es seria, en el empeño de contribuir a aclarar las cosas. Todos nos tenemos que mover esquivando telarañas.

Tarot para Sagitario

Usted no participa en competencias feroces, no toma ventaja y eso está muy bien. Pero aquietarse tanto, de manera que otros le quiten el lugar y la palabra es imperdonable… Ha llegado hasta aquí por cuenta de su talento y disciplina, no ha sido un regalo de las estrellas, ha hecho muchos sacrificios. No puede aletargarse al punto de que otros lo aventajen.

