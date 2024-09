Tarot de Mavé gratis: lectura de cartas del 8 al 14 de septiembre

Tarot de Mavé Foto: Archivo Particular

Tarot para Piscis

De acuerdo con el seis de espadas del Tarot, lo que sucede cada día es muy desalentador… Tanta inconsciencia e irresponsabilidad, cinismo y mentiras que logran propósitos turbios; el daño se extiende como las manchas de petróleo que envenenan la tierra y los ríos, los animales y las plantas. A sus compañeros, dominados por el pesimismo, se les enfrío la sangre. Usted se indigna.

Tarot para Aries

A sus amigos les agradece su escucha… Usted puede contarles su vida, quitándose la máscara, “la máscara que se convierte en rostro”, como dijo Marguerite Yourcenar. Sus amigos se han convertido, entonces, en oídos para que pueda hablarse a sí mismo en voz alta, reconocerse y actuar con el fin de cambiar el curso de los acontecimientos. Esta semana así será.

Tarot para Tauro

Mira constantemente el reloj que no se mueve, el tiempo no pasa; hace mucho rato amaneció y no es medio día… La realidad es demencial; usted se ha movido a tientas, sin saber qué hacer ni por dónde empezar. También se ha sentido solo; varias personas se alejaron porque sigue persiguiendo utopías, como siempre. “La utopía no es un fin, es un camino”.

