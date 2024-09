Tarot de Mavé gratis: lectura de cartas del 8 al 14 de septiembre

Tarot de Mavé Foto: Archivo Particular

Tarot para Géminis

Hay viajes cortos y largos, por valles y montañas, alrededor de lagos; viajes que llevan a las montañas, en donde las plegarias de los hombres tocan las nubes y a extensos desiertos; algunos viajes se hacen en soledad, otros en compañía; en todos se aprende. El viaje más definitivo es al fondo de sí mismo, el que emprenderá esta semana.

Tarot para Cáncer

Se habla de celos, esa emoción tan fea, en ocasiones peligrosa, que recrean la poesía, los boleros y algunos sinceros que se confiesan celosos… La imagen de los celos es la de Otelo furioso, imaginando traiciones, vigilante y obsesivo, hasta volverse carcelero… Sin llegar a este extremo, usted está sintiendo la rasquiña de los celos…

Tarot para Leo

En medio de tantas protestas, con miedo a que todo empeore, el desbarajuste planetario lo atribula; antes podía hacerse el loco, ahora no: con la edad es más consciente. Decidió esta vez en serio: 1. No quejarse 2. Concentrarse en sus cosas con disciplina y compromiso y 3. Abrigar la esperanza de “que no hay mal que dure cien años”…

