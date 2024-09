Tarot de Mavé gratis: lectura de cartas del 8 al 14 de septiembre

Tarot de Mavé Foto: Archivo Particular

Tarot para Sagitario

Al contrario de muchísimas personas que hacen malabares para llegar a fin de mes, su situación financiera es buena pues usted no se idiotiza con los mensajes del mercado: no se atiborra de objetos inútiles para acumularlos hasta el techo del closet. El vacío no se llena; en cualquier momento se regresa al punto de partida con el fin de comenzar el círculo vicioso de nuevo. Controlar, entonces, su pulsión por las compras, que no es cosa menor, ha sido una Victoria. Una vela azul durante

Tarot para Capricornio

Algunos no se dan cuenta de que sus actuaciones desagradables y ofensivas hacen mella. Matoneo, así se llama a los comportamientos que dañan con sarcasmo, chistes flojos y mal intencionados, traiciones debajo de la mesa, miradas por encima del hombro, arrogancia. Probablemente, los maltratadores reaccionen mal ante sus reclamos… No importa, lo que importa es que sepan que usted no consiente el matoneo.

Tarot para Acuario

Los problemas siguen ahí como piedras de molino que aplastan, pero algo bueno va a pasar… Lo anuncian los espíritus que habitan en el bosque, esas presencias que tocan las hojas de los árboles y se convierten en pájaros. En palabras de Mariana Enriquez: “Todos los pájaros de la noche que vuelan, beben y se sientan en las ramas, a orillas de este río, no son lo que parecen, las personas podrían darse cuenta si los miraran a los ojos, directo”.

