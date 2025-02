Tarot de Mavé gratis: lectura de cartas del 9 al 15 de febrero

Esta es la lectura de cartas del 9 al 15 de febrero. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tarot para Acuario

Oirá a los demás y se oirá con cuidado; reflexionar sobre las palabras que no son poca cosa, reconocer su poder de crear universos y llamar a la calma o a la guerra con estruendo… Usted encontrará en sus reflexiones que sus palabras descalifican iniciativas que no conoce y son ligeras y frías para referirse a quienes no coinciden con sus apreciaciones.

Tarot para Piscis

Está esperando que los demás valoren su trabajo; se ha dedicado a este con juicio, sin reparar en el tiempo y ha propuesto soluciones viables a los problemas; las cosas no cambiarán de la noche a la mañana, pero las pondrá en buen camino. Dudar de que su trabajo es bueno se volvió una costumbre dañina ¿Hasta cuándo lo rondará la inseguridad?

Tarot para Aries

Este presente, un mar de confusión, lleva a que cada persona se pregunte en qué mundo le gustaría seguir, en uno pacífico o en otro dominado por titanes, bombazos y persecuciones. Con el paso de los años usted dejó de creer en algunas ideologías, no secunda fanatismos ni barbaridades y espera que en algún momento despertemos de la pesadilla en la que se está convirtiendo el mundo. Eso espera.

Conozca qué dice su tarot para esta semana haciendo clic aquí