Tarot de Mavé gratis: lectura de cartas para la semana del 14 al 20 de abril

Tarot de Mavé gratis para la semana del 14 al 20 de abril. Foto: Archivo Particular

Tarot para Cáncer

Usted ha estado distante como si viviera en la luna; se ha hecho el desentendido y no ha participado en reuniones en las que se tratan temas álgidos. En vista de la desesperación colectiva, cualquier conversación puede acabar en la debacle… Según el seis de espadas del Tarot, su lejanía se debe al miedo por el rumbo que está tomando el mundo, a ciegas, por un camino suicida.

Tarot para Leo

Necesita compartir con alguien cercano sus reflexiones sobre la vida, cómo se imagina el futuro y también expresar su consternación por este mundo que va a zancadas hacia el abismo. Necesita que otros entren en su intimidad con el fin de que lo conozcan, toquen su mundo interno, fuerte como una roca y lleguen hasta donde brotan sus palabras.

Tarot para Virgo

No puede alejar de su mente los desastres de la realidad, que no es el jardín del Edén; no lo dejan pensar y hieren su imaginación… En sus conversaciones con familiares y amigos ha confirmado cómo a varios, más de los que creía, también les pasa lo mismo. Se preocupan por lo que sucede, no son indiferentes.

