Tarot de Mavé gratis: lectura de cartas para la semana del 16 al 22 de junio

El amor, el dinero y la salud durante la semana del 16 al 22 de junio, según el Tarot. Foto: Archivo Particular

Tarot para Sagitario

De acuerdo con el tres de copas del Tarot, usted está enamorado, muy enamorado… Por este motivo las calles de la fea ciudad se volvieron bonitas en medio del tumulto, entre los pitos y las luces de los carros en la noche cerrada. Por estar muy enamorado también se siente en un jardín florecido de dalias rojas, cartuchos gigantes, amapolas y geranios. La suerte lo acompaña.

Tarot para Capricornio

Usted piensa que las cosas van a salir mal… Le dan ganas de encerarse entre cuatro paredes y que la vida siga dando vueltas como la rueda de la fortuna. No toma decisiones, qué tal que no lo lleven a ninguna parte; el miedo lo frena… No logrará sus metas si continúa anclado en el mismo punto. Al cielo se llega por una escalera de cristal, eso dice el mito. Una vela amarilla durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Acuario

Al mal tiempo, buena cara; esto, que ha oído un centenar de veces, se ha convertido en su mantra para no perder el impulso… Usted no ve soluciones a corto plazo, pero las cosas tendrán que cambiar más adelante, no hay mal que dure cien años. No se detendrá en vaticinios catastrofistas ni en lamentos. Una esperanza tenue se niega a desaparecer y hará más ágil el paso de sus días.

Conozca qué dice su tarot para esta semana haciendo clic aquí